Ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, είπε: «Έχω ακούσει ότι τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας του Έπστιν έχουν επινοήσει ένα σχέδιο για να δημιουργήσουν ένα περιστατικό παρόμοιο με την 11η Σεπτεμβρίου και να κατηγορήσουν το Ιράν γι’ αυτό».

«Το Ιράν αντιτίθεται ριζικά σε τέτοια τρομοκρατικά σχέδια και δεν έχει κανέναν πόλεμο με τον αμερικανικό λαό», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως ο πόλεμος κατά του Ιράν συνέπεσε με την δημοσιοποίηση μεγάλου όγκου αρχείων της υπόθεσης Έπστιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που αποδεικνύουν τους δεσμούς του εγκληματία Τζέφρι Έπστιν με πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους από όλον τον κόσμο.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τον Έπστιν ως «ανατριχιαστικό», έχει αποτυπωθεί στα αρχεία πάνω από 5.000 φορές και φαίνεται σε πολλές φωτογραφίες με τον χρηματιστή, ο οποίος κακοποιήσε σεξουαλικά δεκάδες νεαρά και ανήλικα κορίτσια.

Η Τεχεράνη προσπαθεί να τονίσει τους δεσμούς μεταξύ του Έπστιν και της πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ελίτ στις ΗΠΑ, για να παρουσιάσει τους εχθρούς της στην Ουάσινγκτον ως ηθικά κατώτερους.