Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, εξέδωσε μήνυμα έξι σημείων προς τις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, με στόχο να διευκρινίσει τη θέση της Τεχεράνης και να επαναβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στον αγώνα εναντίον των ΗΠΑ και Ισραήλ, κατηγορώντας τες ότι εγκατέλειψαν το Ιράν.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ, ο Λαριτζανί απευθύνθηκε στους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο και στις κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών.

Επέκρινε την αντίδραση των μουσουλμανικών κυβερνήσεων στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει το θρησκευτικό αίσθημα καθήκοντος ώστε οι μουσουλμάνοι να σταθούν ενωμένοι. Εκφράζοντας τη λύπη του, τόνισε ότι «καμία ισλαμική κυβέρνηση δεν στάθηκε στο πλευρό του λαού του Ιράν, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που περιορίστηκαν σε πολιτικές δηλώσεις».