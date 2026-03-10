Το Στενό του Χορμούζ είτε θα αποτελέσει «ένα στενό ειρήνης και ευημερίας για όλους» είτε «ένα στενό ήττας και βασάνων για τους πολεμοχαρείς», προειδοποίησε ο επικεφαλής του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Τεχεράνη απαντά στις πρόσφατες προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Λαριτζανί δήλωσε ότι το Ιράν «δεν φοβάται τις κενές απειλές» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «ακόμη πιο σκληρά» το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να μπλοκάρει τις μεταφορές πετρελαίου μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα έχει ήδη επηρεαστεί σοβαρά μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα στοχοθέτησε επανειλημμένα πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από το Στενό του Χορμούζ.

Το συγκεκριμένο πέρασμα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά «σημεία-κλειδιά» στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου.