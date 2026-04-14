Σε ευθεία επίθεση κατά της δυτικής στρατηγικής στην Ασία προχώρησε η Ρωσία, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να καταγγέλλει τα «πολύ επικίνδυνα παιχνίδια» των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, κατηγορώντας τους ότι εντείνουν σκόπιμα τις εντάσεις με στόχο τον περιορισμό της επιρροής της Μόσχας και του Πεκίνου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο, όπου είχε συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνάντησης εντός του έτους μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των κινεζικών αρχών.

Οι δύο χώρες διατηρούν στενές οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, Μόσχα και Πεκίνο εμφανίζονται αποφασισμένες να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Λαβρόφ έκανε ειδική αναφορά σε εστίες έντασης στην Ασία, όπως η Ταϊβάν, η Νότια Σινική Θάλασσα και η κορεατική χερσόνησος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιοχές που παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν από συνεργασία, αλλά πλέον «υποδαυλίζονται» από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Κίνα επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η Ταϊβάν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, αντιδρώντας στις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς το νησί. Παράλληλα, εντάσεις καταγράφονται και στις σχέσεις του Πεκίνου με την Ιαπωνία, μετά από δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι περί ενδεχόμενης στρατιωτικής εμπλοκής σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την κατάσταση σε Ασία-Ειρηνικό και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Γουάνγκ Γι να υπογραμμίζει ότι οι δύο χώρες «συντονίζονται και αλληλοϋποστηρίζονται» στη διεθνή σκηνή.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να διαμορφώσουν «κλειστά μπλοκ» συνεργασίας, αναφερόμενος εμμέσως σε σχήματα όπως η AUKUS και η Quad, τα οποία, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, αποσκοπούν στον περιορισμό της Κίνας και της Ρωσίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας στο Πεκίνο, το οποίο φιλοξενεί σειρά διεθνών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο πρωθυπουργός της Ισπανία Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Βιετνάμ Το Λαμ.

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνο και ανεύθυνο» τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.