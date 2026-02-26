Η Μόσχα δεν έχει θέσει «καμία προθεσμία» για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ενόψει νέων διπλωματικών επαφών στη Γενεύη.

«Μας έχετε ακούσει να λέμε οτιδήποτε για προθεσμίες; Δεν έχουμε καμία προθεσμία, έχουμε μόνον καθήκοντα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπλήρωσής τους», ανέφερε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δηλώσεις έγιναν πριν από ξεχωριστές συναντήσεις Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Γενεύη. Οι επαφές αυτές θεωρούνται προπαρασκευαστικές για πιθανές νέες τριμερείς συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει διευθέτηση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, παρά τους διαδοχικούς γύρους επαφών των τελευταίων μηνών, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής απτό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να τεθούν χρονοδιαγράμματα ή να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συνάντηση κορυφής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει τονίσει επανειλημμένως ότι μια απευθείας συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήταν αναγκαία για την επίλυση των βασικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και το εδαφικό στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, επιμένει ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ουσιαστική πρόοδος σε τεχνικό και διαπραγματευτικό επίπεδο, ώστε – όπως σημειώθηκε – να «μπει τελεία» στη διαδικασία.