Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε «πυρά» σήμερα (04/02) εναντίον του Ουκρανού Προέδρου.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, «ο Ζελένσκι δεν επιθυμεί να επισφραγίσει μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς αυτό θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του καριέρας», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

Από την άλλη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει με τους ρωσικούς όρους που, όπως λέει, ισοδυναμούν με παράδοση.

Δεν είναι έτοιμος ο Ουκρανός Πρόεδρος να δωρίσει στη Μόσχα εδάφη τα οποία ο στρατός της δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.