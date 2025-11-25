Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ευρώπη δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Όταν τώρα λένε, “Μην τολμήσετε να κάνετε τίποτα χωρίς εμάς”, είχατε τις ευκαιρίες σας, παιδιά, αλλά δεν τις εκμεταλλευτήκατε, απλώς τις χάσατε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ρωσία εκτιμά τη θέση των ΗΠΑ: είναι η μόνη δυτική χώρα που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη διευθέτηση. Όσοι προσπαθούν να ενορχηστρώσουν τον θόρυβο γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο, στην πραγματικότητα θέλουν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και να επαναδιατυπώσουν το σχέδιο σύμφωνα με την δικής τους εικόνα. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα αναμένει από την Ουάσινγκτον να υιοθετήσει την εκδοχή του εγγράφου που θεωρεί ως ενδιάμεση συμφωνία με τις Βρυξέλλες και το Κίεβο.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι κάθε φορά που σημειωνόταν πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, οι συμφωνίες ακυρώνονταν. Επομένως, οποιαδήποτε μεσολάβηση από τη Γαλλία ή τη Γερμανία για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης είναι εκτός συζήτησης, αν και η Λευκορωσία και η Τουρκία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο.

Η Αμερικανική Πρωτοβουλία για την Ειρήνη και οι Ευρωπαϊκές «Τροπολογίες»

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας για μια διευθέτηση στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά ολόκληρου του Ντονμπάς στον έλεγχο της Μόσχας, την επίσημη αναγνώρισή του και της Κριμαίας ως ρωσικών εδαφών, το πάγωμα του μεγαλύτερου μέρους της γραμμής επαφής στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, τη μείωση στο μισό του μεγέθους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την απαγόρευση της ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων και όπλων ικανών να χτυπήσουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Κιέβου για να συζητηθούν τροποποιήσεις στην αμερικανική πρόταση από την ευρωπαϊκή και την ουκρανική πλευρά. Το Reuters και η Telegraph δημοσίευσαν δύο εκδοχές των προτεινόμενων αλλαγών.

Σύμφωνα με μια εκδοχή, η ΕΕ, μεταξύ άλλων, προτείνει τον καθορισμό του αριθμού των στρατευμάτων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε 800.000, ενώ σύμφωνα με μια άλλη, δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια, σύμφωνα με το Reuters, προτείνεται η επανεκκίνησή του υπό την επίβλεψη του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να κατανέμεται εξίσου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η πρόταση της Telegraph θέτει τον σταθμό εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, το ευρωπαϊκό σχέδιο περιλαμβάνει απαγόρευση της ανάπτυξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης, ενώ σύμφωνα με άλλες, η απόφαση για την παρουσία ξένων στρατευμάτων παραμένει στο Κίεβο.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με και τα δύο μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο της ΕΕ προβλέπει τον τερματισμό της σύγκρουσης κατά μήκος των γραμμών του μετώπου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το κεντρικό σημείο του σχεδίου των ΗΠΑ για την απόσυρση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων από το Ντονμπάς.