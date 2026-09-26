Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη ότι αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση, όπως είπε, με τη στάση που τηρούν οι ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εναντιωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες που επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ» ισχυρίστηκε ο υπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στην ομιλία του ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της στην Ουκρανία «ανεξαρτήτως συνθηκών». «Οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει», είπε.

Ο Λαβρόφ, που νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, επιτέθηκε στο Βερολίνο με αφορμή την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως είπε, μια τέτοια μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετες θέσεις για τις δυτικές χώρες, ιδίως για τη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι οποίες βρίσκονται πλέον στον δρόμο του μιλιταρισμού».

Η Ρωσία μπορεί να βοηθήσει στο Ορμούζ

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και επισήμως ότι απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου μέσα σε επτά ημέρες.

«Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου, των αραβικών κρατών και του Ιράν. Χρειαζόμαστε μια σταθερή περιφερειακή αρχιτεκτονική», είπε.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να άρουν την «πολιορκία» της Κούβας και τους εμπορικούς περιορισμούς με το μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής. Επέμεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να διαγράψουν την Κούβα από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας.

Φ.Γ.