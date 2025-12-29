Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει με δεκάδες drones την κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ, δήλωσε τη Δευτέρα (29/12) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, μετά από πληροφορίες ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει κρατική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το IFX.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και ο χρονισμός της ρωσικής αντεπίθεσης, ως απάντηση στην απόπειρα επίθεσης κατά της επίσημης κατοικίας του Ρώσου προέδρου.

Киев в ночь на 29 декабря пытался атаковать 91 БПЛА госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники уничтожены, сообщил Лавров:https://t.co/bu7FPhYj09 pic.twitter.com/mcsASlPL4d — ТАСС (@tass_agency) December 29, 2025

Την ίδια ώρα, η Μόσχα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το IFX, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να αλλάξει τη διαπραγματευτική της στάση. Όπως μεταδίδει το TASS, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

«Η Ρωσία θα απαντήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

🥴🤡Lavrov stated that on the night of December 29, Ukraine launched an attack on Putin’s state residence in the Novgorod Region using 91 drones, all of which were shot down. According to the head of Russia’s Ministry of Foreign Affairs, in response, Moscow will revise its… pic.twitter.com/Dp9r3YRxck — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 29, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα θα αλλάξει τις απαιτήσεις της για μια διευθέτηση, καθώς το Κίεβο έχει οριστικά υιοθετήσει μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας.

Ο Λαβρόφ είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το Κίεβο εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην κρατική κατοικία του Πούτιν κοντά στο Νόβγκοροντ τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου.

Είπε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία καταστράφηκαν όλα.

Ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία τη στιγμή της επίθεσης.

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να υπομονεύσει την πρόοδο στις συνομιλίες

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος αντικρούοντας τις κατηγορίες.

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτήρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Επίσης, προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump’s team. We keep working together to bring peace closer. This alleged “residence strike” story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Ζελένσκι:

«Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και αν σημειώνεται πρόοδος, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Μπορούν να τον τερματίσουν μόνο αν ασκηθεί πίεση επάνω τους. Είμαι βέβαιος ότι αναζητούσαν αφορμές για κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, ήδη από χθες περίμενα κάποια ρητορική. Όπως βλέπετε, όμως, προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Τώρα, με τους ισχυρισμούς ότι δήθεν δέχθηκαν επιθέσεις κάποιες από τις κατοικίες τους, απλώς προετοιμάζουν —είμαι βέβαιος— το έδαφος για πλήγματα, πιθανότατα στην πρωτεύουσα και πιθανότατα σε κυβερνητικά κτίρια.

Το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε πυραυλικό πλήγμα κατά του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Γι’ αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί πλήγμα στην πρωτεύουσα. Ιδίως από τη στιγμή που αυτό το άτομο – αν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει έτσι – δήλωσε ότι θα επιλέξει τους κατάλληλους στόχους, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή.

Πιστεύω ότι σήμερα, ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν την απαραίτητη δουλειά με εκείνους που μόλις χθες έλεγαν ότι πραγματικά θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο των πολύωρων συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.