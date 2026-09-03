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Στην οριστική διακοπή της λειτουργίας των παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκέτε (Goethe-Institut) στη ρωσική επικράτεια προχωρά η κυβέρνηση της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
Η απόφαση αποτελεί άμεσο αντίποινο στο σχεδιαζόμενο κλείσιμο του «Σπιτιού της Ρωσίας», του πολιτιστικού οργανισμού που προωθεί τη ρωσική γλώσσα, την εκπαίδευση και τις πολιτιστικές ανταλλαγές στο Βερολίνο από τη γερμανική κυβέρνηση, μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς περί απόπειρας επίθεσης, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσια», ενώ παράλληλα εξετάζεται και το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη.
Λαβρόφ: «Το Βερολίνο ήξερε ότι τελειώνει η παρουσία του στη Ρωσία»
Το ινστιτούτο Γκέτε, με το κεντρικό του κατάστημα στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και το Γεκατέρινμπουργκ, αποτελούσε έναν από τους τελευταίους γερμανικούς θεσμούς που παρέμεναν ενεργοί στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Σε αυστηρό τόνο, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε:
«Φυσικά θα κλείσουν, αφού διωχτεί το δικό μας πολιτιστικό κέντρο από εκεί. Η γερμανική κυβέρνηση ενήργησε εν γνώσει του ότι η κίνηση θα σήμαινε το τέλος της δικής της πολιτιστικής παρουσίας στη Ρωσία».
Το επεισόδιο στη Λειψία και οι κατηγορίες για δολιοφθορά
Αφορμή για τον νέο γύρο αντιπαράθεσης στάθηκε ο εντοπισμός, στις αρχές Αυγούστου, ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) εξοπλισμένου με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας-Χάλε.
Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατηγόρησαν ευθέως τη Μόσχα για προσπάθεια σχεδιασμού δολιοφθοράς, ανακοινώνοντας αυστηρά τιμωρητικά μέτρα, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του «Σπιτιού της Ρωσίας» στο Βερολίνο και του γερμανικού προξενείου στη Βόννη.
«Προβοκάτσια» βλέπει η Μόσχα – Στο στόχαστρο και το Προξενείο της Αγίας Πετρούπολης
Από την πλευρά του, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμμένο στη Μόσχα, επιδίδοντάς του εντονότατη διαμαρτυρία για τις «αντιρωσικές» δηλώσεις.
Η ρωσική διπλωματία απέρριψε ως ανυπόστατες τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσια της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς» με στόχο την ολοκληρωτική υπονόμευση των διμερών σχέσεων.
Παράλληλα, πέρα από το λουκέτο στο ινστιτούτο Γκαίτε, η Μόσχα εξετάζει πλέον ανοιχτά και το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη, εξέλιξη που θα σφραγίσει την πλήρη διπλωματική απομόνωση των δύο κρατών.