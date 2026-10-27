Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος πληροφοριών γύρω από την Ουκρανία θα συνεχιστεί και είναι πιθανό να κλιμακωθεί, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σχολιάζοντας μια τηλεφωνική συνομιλία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι δεν πρότειναν τίποτα νέο σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες απλώς επιδιώκουν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.