Σημαντική συνάντηση πραγματοποίησαν ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, βάζοντας στο τραπέζι των συνομιλιών μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Οι δύο διπλωμάτες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, εξετάζοντας παράλληλα τις τρέχουσες εξελίξεις και τις ισορροπίες στο διεθνές σκηνικό.

Ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο συζήτησαν την κατάσταση σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων την κατάσταση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι ο Λαβρόφ τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθούν οι διμερείς σχέσεις το συντομότερο δυνατό, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις.