Η Ρωσία θα πραγματοποιεί μαζικά και τακτικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών στόχων, από τους οποίους εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο στόχος αυτός, που έχει τεθεί από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υλοποιείται ήδη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας την επίθεση ουκρανικών drones στη Μόσχα, από την οποία χτυπήθηκε και διυλιστήριο.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος, πριν από κάποιο διάστημα, μετά από μία ακόμη πρόκληση του τρομοκρατικού καθεστώτος του Κιέβου, ανακοίνωσε ότι πλέον θα πραγματοποιούμε μαζικά, συντονισμένα πλήγματα σε τακτική βάση. Εναντίον στόχων από την κατάσταση των οποίων εξαρτάται άμεσα η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η αποστολή αυτή έχει ανατεθεί από τον Ανώτατο Διοικητή, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας την εκτελούν και θα συνεχίσουν να την εκτελούν», τόνισε ο Υπουργός.

Όπως επεσήμανε ο Λαβρόφ, πρέπει να ακολουθήσουν απτά βήματα ως απάντηση στην επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου στην περιοχή της Μόσχας. «Πιστεύω ότι έχουν ειπωθεί όλα τα σωστά λόγια, αλλά είμαι εδώ και καιρό πεπεισμένος ότι τα λόγια δεν αρκούν», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 992 ουκρανικά drones μέσα στο προηγούμενο 24ωρο. Από την πλευρά της, η Ουκρανία ανέφερε νέο κύμα ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, νωρίτερα την Πέμπτη.