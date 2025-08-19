Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε σήμερα ότι οποιαδήποτε συνάντηση για το ζήτημα της Ουκρανίας που θα περιλαμβάνει διεθνείς ηγέτες, πρέπει να οργανώνεται με μέγιστη σοβαρότητα και προσοχή.

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ έρχονται μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία εκφράστηκε η επιθυμία για την έναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, ο Λαβρόφ επανέλαβε τη δέσμευση της Ρωσίας για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε μέσω διμερών είτε μέσω τριμερών συνομιλιών.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών πρέπει να είναι προσεκτικά προετοιμασμένες, χωρίς να εξυπηρετούν επικοινωνιακούς ή εντυπωσιακούς σκοπούς.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης, πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των Ρώσων πολιτών και των ρωσοφώνων στην Ουκρανία.

Αν δεν ληφθούν υπόψη αυτοί οι όροι, υποστήριξε, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη συμφωνία, καθώς οι αιτίες της σύγκρουσης πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνικής διευθέτησης.

Η δήλωση αυτή γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής λύσης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι όροι που θέτει η Ρωσία, καθιστούν δύσκολη τη διαμόρφωση ενός κοινού εδάφους για την επίτευξη συμφωνίας.

Η τοποθέτηση του Λαβρόφ αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, όσον αφορά τη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ενώ ο Τραμπ υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Ευρώπη προκρίνει μια άμεση κατάπαυση του πυρός και την ταχεία επίλυση της κρίσης.

Η στάση του Λαβρόφ για τις συναντήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα δείχνει μια πιο ανοιχτή προσέγγιση προς τη συζήτηση και τη συμβιβαστική λύση, σε αντίθεση με τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυστηρότερους όρους και άμεση λύση μέσω της κατάπαυσης του πυρός.

Η εκτίμηση του Λαβρόφ για την «ειλικρίνεια» και τη «βούληση» των ΗΠΑ για μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση, υπογραμμίζει τη διάκριση ανάμεσα στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή στάση.

Η ρωσική προσέγγιση δείχνει ότι η αναζήτηση μιας συμφωνίας απαιτεί δύσκολες διαπραγματεύσεις και την κατανόηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ενώ οι διαφορετικές διεθνείς προσεγγίσεις καθιστούν τη διαδικασία ακόμη πιο περίπλοκη.