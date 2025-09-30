Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα δεν θεωρεί πως η Ουάσινγκτον έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση σχετικά με την πιθανή προμήθεια πυραύλων cruise μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στο Κίεβο.

Οι δηλώσεις του κ. Λαβρόφ έρχονται στον απόηχο των πληροφοριών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν επίσημα το αίτημα της Ουκρανίας για τους εν λόγω πυραύλους, οι οποίοι θα ενίσχυαν σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας να πλήττει στόχους σε μεγαλύτερο βάθος. Την Κυριακή, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε φάση εξέτασης του ουκρανικού αιτήματος.

Η «Ευρωπαϊκή Πίεση» και ο Κίνδυνος Κλιμάκωσης

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σχολίασε επίσης τη στάση των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι η εξέταση του ζητήματος φαίνεται να είναι αποτέλεσμα πίεσης από τις ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να δείξει πως λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει ήδη προειδοποιήσει για τους σοβαρούς κινδύνους κλιμάκωσης. Μόλις χθες, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός αναλύει στρατιωτικά και πολιτικά τι θα σήμαινε μια τέτοια προμήθεια. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι η χρήση των Tomahawk για πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους θα αποτελούσε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τι είναι οι Tomahawk και γιατί είναι κρίσιμοι;

Οι Tomahawk (BGM-109) είναι αμερικανικοί πύραυλοι cruise παντός καιρού, που εκτοξεύονται από πλοία επιφανείας, υποβρύχια ή επίγειες πλατφόρμες. Είναι γνωστοί για την υψηλή τους ακρίβεια και τη μεγάλη τους εμβέλεια, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.600 χιλιόμετρα (ανάλογα με την έκδοση), καθιστώντας τους πολύ πιο ικανούς από τους πυραύλους Storm Shadow/SCALP τους οποίους ήδη έχει προμηθεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία στην Ουκρανία. Η παράδοσή τους θα έδινε στο Κίεβο τη δυνατότητα να πλήττει στρατηγικούς ρωσικούς στόχους σε περιοχές που σήμερα θεωρούνται ασφαλείς.