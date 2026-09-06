Στα ύψη εκτινάσσεται το θερμόμετρο της έντασης ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, με αφορμή τις γερμανικές καταγγελίες για ρωσικό δάχτυλο στην απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας-Χάλε. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις, ανεβάζοντας εκ νέου την ένταση.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε την Κυριακή (6/9), ότι οι κατηγορίες που εξαπολύουν τα δυτικά κράτη εις βάρος της Μόσχας σηματοδοτούν, «σε μεγάλο βαθμό, την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου». Η σφοδρή αυτή αντίδραση έπεται της επίσημης ανακοίνωσης του Βερολίνου, το οποίο, επικαλούμενο αστυνομικά ευρήματα, τη μεθοδολογία δράσης και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ενεργούσαν υπό τις εντολές ρωσικών κρατικών υπηρεσιών.

Η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία

Η υπόθεση που πυροδότησε τη νέα διπλωματική κρίση εκτυλίχθηκε στις 4 Αυγούστου. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), παγιδευμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Antonov. Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε με επιτυχία, αποτρέποντας τυχόν ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε δεν είναι απλώς ένας από τους βασικότερους ευρωπαϊκούς κόμβους εμπορευματικών μεταφορών, αλλά διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον ανεφοδιασμό του ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη υλικοτεχνική στήριξη της Ουκρανίας.

Διπλωματικά αντίποινα και διεθνής αντίδραση

Η ολοκλήρωση των γερμανικών ερευνών οδήγησε το Βερολίνο στη λήψη μιας σειράς αυστηρών αντιμέτρων. Μεταξύ αυτών, αποφασίστηκε το κλείσιμο του Ρωσικού Προξενείου στη Βόννη, καθώς και η αναστολή λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο.

Από την πλευρά της, η Μόσχα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «παράλογους» και «αβάσιμους», ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή επιδείνωση των διμερών σχέσεων. Ως απάντηση στις γερμανικές κυρώσεις, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το κλείσιμο των παραρτημάτων του γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε στη Ρωσία.

Στο πλευρό της Γερμανίας συντάσσονται πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Οι δύο οργανισμοί εξέφρασαν την αμέριστη αλληλεγγύη τους προς το Βερολίνο, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη απειλή που προκύπτει από εσκεμμένες υβριδικές ενέργειες, ενώ ήδη εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.