Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις».

Επανέλαβε τη διαθεσιμότητα της Μόσχας για διαπραγματεύσεις που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών αιτίων του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως δήλωσε, η Ρωσία «ήταν από την αρχή και παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες για την εξάλειψη των πρωταρχικών αιτιών της σύγκρουσης», επαναλαμβάνοντας σχετική τοποθέτηση του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση είναι η διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων και της ασφάλειας της Ρωσίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη για πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων των ρωσόφωνων πληθυσμών στις περιοχές που εξακολουθούν να τελούν υπό ουκρανικό έλεγχο. «Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και για ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη στάση της ουκρανικής Κυβέρνησης και των ευρωπαίων συμμάχων της, υποστηρίζοντας ότι δεν δείχνουν διάθεση για «έντιμες διαπραγματεύσεις» και δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επανέφερε επίσης τις ρωσικές κατηγορίες κατά του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τη Συμμαχία για συνεχιζόμενη επέκταση προς τα ρωσικά σύνορα, κατά παράβαση, όπως είπε, παλαιότερων διαβεβαιώσεων προς τη Σοβιετική Ένωση ότι δεν θα προχωρούσε «ούτε κατά μία ίντσα» προς Ανατολάς.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για παραβίαση των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), όσον αφορά την αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας και τη δέσμευση να μην ενισχύουν την ασφάλειά τους εις βάρος τρίτων χωρών.