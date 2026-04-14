Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ότι είναι κρίσιμης σημασίας να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε μια διαδικασία πολιτικής διευθέτησης και σταθεροποίησης της κατάστασης.

Ο Αραγτσί προειδοποιεί για προκλητικές ενέργειες των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποιεί για τις επικίνδυνες συνέπειες των προκλητικών ενεργειών των ΗΠΑ στον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ για την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής και του κόσμου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ο Αραγτσί εξέδωσε την προειδοποίηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.