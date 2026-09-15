Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει πρόταση των ΗΠΑ για μορατόριουμ ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στις επιθέσεις της μιας χώρας στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, προσθέτοντας ότι πρέπει να αρθούν οι «παράνομες» κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα (14/9), ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μια τις ενεργειακές υποδομές της άλλης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει να πολεμάει κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών διεξαχθούν για την Ουκρανία.

Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως τη χαρακτηρίζει η Ρωσία, στην Ουκρανία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια οιωνδήποτε διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους, σημείωσε ο Λαβρόφ.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το σημείο έναρξης για συνομιλίες θα πρέπει να είναι μια κατάπαυση του πυρός.

Στο μεταξύ επικαλούμενο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε σήμερα ότι ο Λαβρόφ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.