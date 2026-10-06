Τουλάχιστον 22 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο μετά τη σύγκρουση δύο πλοιαρίων στον ποταμό Κονγκό, όπως ενημέρωσε σήμερα περιφερειακός αξιωματούχος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην περιοχή Λουκολέλα (δυτικά), δήλωσε ο Κρίσπιν Μπούτου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ngombe- Lukolela🇨🇩: Collision entre deux embarcations en Équateur : la baleinière en bois HB Super Victoire, en provenance de Businga, et l’embarcation métallique Dieu se cache, qui venait de Kinshasa. Bilan: près de 60 morts

#pulsecongo https://t.co/rS0s5BCMWW — Pulse Congo (@pulse_congo_dr) October 5, 2026

Διευκρίνισε πως συγκρούστηκαν ένα εμπορικό σκάφος που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ Κινσάσα και Μπαντάκα κι ένα επιβατηγό ποταμόπλοιο που είχε αναχωρήσει από την επαρχία Μονγκάλα με προορισμό την Κινσάσα.

Dans la nuit du samedi au dimanche 04 octobre, un grave accident fluvial s’est produit à Ngombe-Lukolela dans la province de l’Équateur. Selon les informations, deux baleinières ayant circulé sur le fleuve Congo sont entrées en collision, causant plusieurs disparus et d’importants dégâts. Les causes exactes et le bilan officiel ne sont pas encore communiqués. D’après un témoin, l’une des embarcations aurait coulé en pleine nuit, ce qui a freiné les secours ; une autre baleinière motorisée aurait été retrouvée sur place. Les survivants auraient été aidés par les habitants et d’autres usagers du fleuve.

{Photo d’illustration} — Israël Mutombo (@IsralMutombo11) October 4, 2026

Το επιβατηγό σκάφος βυθίστηκε. Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι 163 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό.

Ο Μπούτου ανέφερε ότι 59 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ ανασύρθηκαν 22 πτώματα. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αγνοείται η τύχη πολλών επιβατών.

Το βυθισμένο σκάφος παραμένει στην κοίτη του ποταμού, σε ένα σημείο όπου το βάθος υπολογίζεται σε 12 μέτρα περίπου, και η επιχείρηση των συνεργείων συνεχιζόταν το βράδυ της Δευτέρας.

Σε αυτήν τη μεγάλη χώρα της κεντρικής Αφρικής, τα πλοιάρια που εκτελούν δρομολόγια σε ποταμούς και λίμνες χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τις μετακινήσεις των κατοίκων. Σε πολλές περιπτώσεις όμως τα πλοιάρια είναι σε κακή κατάσταση και ταξιδεύουν υπερφορτωμένα.