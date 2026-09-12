Η πυρκαγιά και το φονικό ποδοπάτημα που προκάλεσε σε σχολείο στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό άφησαν πίσω νεκρά τουλάχιστον 29 παιδιά, ανέφερε η UNICEF σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή (11/9).

At least 29 children killed in school fire in rebel-held DR Congo city At least 29 people have died in a major fire that burnt down two schools in the Democratic Republic of #Congo pic.twitter.com/5qIAqETxY7 — Devesh , वनवासी (@Devesh81403955) September 11, 2026

Το πρωί τις Πέμπτης, περί τις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), εκδηλώθηκε φωτιά από άγνωστη αιτία κοντά σε σχολείο στην Μπουκάβου, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν στις τάξεις κι έκαναν μαθήματα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

🇨🇩 Evènement dramatique au RD Congo : un incendie s’est propagé à deux écoles dans l’est de la République démocratique du Congo, tuant au moins 26 élèves. pic.twitter.com/t4tyx3vBJ4 — Press TV Français (@fr_presstv) September 11, 2026

Η πυρκαγιά προκάλεσε πανικό και ακολούθησε ποδοπάτημα μεταξύ των παιδιών που προσπαθούσαν να σωθούν, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές και μαθήτριες να πεθάνουν από ασφυξία.

🔴 Incendio en escuela de la República Democrática del Congo deja varios niños sin vida.

Aquí los detalles 👇🏻https://t.co/bETHLN9NFd#Noticias #Internacional — Enlace 13 Televisión (@enlace13_) September 11, 2026



Η Μπουκάβου, η πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου (ανατολικά), έπεσε τον Φεβρουάριο του 2025 στα χέρια του ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα: οι μαχητές του κατέλαβαν πελώριες εκτάσεις μετά την επανεμφάνισή τους κι έστησαν παράλληλη κυβέρνηση.

Στις όχθες της λίμνης Κίβου, γνωστή για τα ξύλινα σπίτια της, συχνά σε πλαγιές λόφων, η πόλη πλήττεται συχνά από φονικές πυρκαγιές.

Η τραγωδία προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στη ΛΔ Κονγκό, χώρα που έχει κοπεί στα δυο εξαιτίας του πολυετούς πολέμου ανάμεσα στην Κινσάσα και το M23.

Το κίνημα ανακοίνωσε χθες πως κηρύσσει «τριήμερο πένθος» κι ότι άρχισε να διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Έκανε λόγο για 26 παιδιά νεκρά, «είκοσι κορίτσια και έξι αγόρια».

Η κηδεία των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί σήμερα στην Μπουκάβου, παρόντων αντιπροσώπων των de facto αρχών του M23.

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, άλλα τουλάχιστον 25 παιδιά τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα.

Η πυρκαγιά σάρωσε ζώνη με πυκνή δόμηση σε πλαγιά λόφου, αφήνοντας πίσω αποκαΐδια σπιτιών, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου προχθές Πέμπτη.

Τον Οκτώβριο του 2025, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 παιδιά, στην πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου.