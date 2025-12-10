Αντάρτες του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (Μ23), που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, εισήλθαν στην Ουβίρα, μια πόλη στρατηγικής σημασίας στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, κοντά στα σύνορα με το Μπουρούντι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Οι μαχητές του Μ23 εισήλθαν στα βόρεια προάστια αυτής της πόλης, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η προέλαση της αντάρτικης οργάνωσης θέτει σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Την τελευταία εβδομάδα περισσότεροι από 30.000 Κονγκολέζοι κατέφυγαν στο Μπουρούντι, αφού εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τις μάχες στα περίχωρα της Ουβίρα. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχος του Μπουρούντι δήλωσε στο AFP ότι το προηγούμενο 48ωρο είχαν καταγραφεί περισσότερες από 8.000 αφίξεις προσφύγων, ενώ ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 30.000 την τελευταία εβδομάδα. Τον αριθμό επιβεβαίωσε στο AFP αξιωματούχος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στις αρχές του έτους, οι μαχητές του M23 είχαν καταλάβει την Γκόμα και το Μπουκάβου, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό – μια στρατηγικής σημασίας περιοχή, πλούσια σε φυσικούς πόρους, η οποία σπαράσσεται από ένοπλες συγκρούσεις εδώ και τρεις δεκαετίες.

