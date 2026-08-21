Η επιδημία Έμπολα που σοβεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.500 ανθρώπους και εξαπλώνεται με εκθετικό ρυθμό σε μια περιοχή μεγαλύτερη από το μέγεθος της Γαλλίας, δήλωσε σήμερα ο κύριος συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για τον Έμπολα Ζιλιέν Αρνέ.

Η χρηματοδότηση της βοήθειας καλύπτει μόνο τις επόμενες λίγες εβδομάδες και θα μπορούσε να εξαντληθεί εκτός αν δοθούν περισσότερα χρήματα, είπε, καταγγέλλοντας σειρά επιθέσεων σε υγειονομικούς.

“Η επιδημία Έμπολα προχωράει εκθετικά. Η επιδημία εξαπλώνεται σε μεγάλο βαθμό: καλύπτει πλέον επιφάνεια μεγαλύτερη της Γαλλίας”, δήλωσε ο Αρνέ από την Μπούνια (ΛΔ Κονγκό) σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη (Ελβετία).

Μέχρι σήμερα, η επιδημία έχει προκαλέσει “περισσότερους από 2.500 θανάτους. Ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται προφανώς από μέρα σε μέρα”, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οι μισοί από τους θανάτους συνέβησαν “τις τελευταίες 20 μέρες”.

“Η εξάπλωσή της ξεπερνάει την ταχύτητα της απόκρισής μας — εντείνεται και επεκτείνεται πιο γρήγορα από τις προσπάθειες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περιοχή”, υπογράμμισε ο Αρνέ.

Η επιδημία ξεπέρασε σε μόλις τρεις μήνες εκείνην του 2018-2020 στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, που θεωρούνταν μέχρι πρότινος η πιο φονική στην ιστορία της χώρας (2.299 θάνατοι σε σύνολο 3.381 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βάσει των δεδομένων των αρχών της ΛΔ Κονγκό).

Ο ιός Έμπολα που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία κατά του στελέχους Μπουντιμπουγκιό του Έμπολα, στο οποίο οφείλεται η τρέχουσα επιδημία, όμως κλινικές δοκιμές είναι σε εξέλιξη και 70.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo, που έχει εγκριθεί κατά ενός άλλου στελέχους του ιού, του Ζαΐρ, έχουν σταλεί στη ΛΔ Κονγκό για να αξιολογηθεί η επίδρασή του στο Μπουντιμπουγκιό.

Υποχρηματοδοτούμενη, η απόκριση αποτελεί αντικείμενο επικρίσεων για τους αργούς ρυθμούς της και προσκρούει στη μη συμμόρφωση του πληθυσμού με τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και αποφυγής.