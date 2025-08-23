Ο στρατιωτικός εισαγγελέας ζήτησε την Παρασκευή να επιβληθεί η ποινή του θανάτου στον πρώην πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά, ο οποίος δικάζεται ερήμην για συνεργασία με την ένοπλη ανταρτική οργάνωση M23, η οποία στηρίζεται από τη Ρουάντα.

Ο στρατηγός Λουσιέν Ρενέ Λικούλια, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, ζήτησε από τους δικαστές του Ανωτάτου Στρατοδικείου να καταδικάσουν «σε θάνατο» τον Καμπιλά για «εγκλήματα πολέμου –όπως δολοφονίες, βιασμούς και βασανιστήρια– εσχάτη προδοσία» και «οργάνωση ανταρτικού κινήματος», καθώς και σε κάθειρξη 20 ετών για «απολογία εγκλημάτων πολέμου» και σε άλλα 15 χρόνια για «συνωμοσία».

Ο Καμπιλά, που ζει στο εξωτερικό εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, εμφανίστηκε στα τέλη Μαΐου στην Γκόμα, μια πόλη που ελέγχεται από την αντικυβερνητική οργάνωση Μ23. Εκεί συναντήθηκε και συνομίλησε με πολιτικούς και με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο, όπως είπε «να συμβάλει στην επιστροφή της ειρήνης» στη ΛΔ του Κονγκό.

Έκτοτε, δεν έχει θεαθεί ξανά στη χώρα. Η δίκη του ενώπιον του στρατοδικείου ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου στην Κινσάσα.

Το ανατολικό τμήμα της ΛΔ του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους που συνορεύει με τη Ρουάντα, σπαράσσεται από πολέμους εδώ και 30 χρόνια. Η βία εντάθηκε τους τελευταίους μήνες, αφού η Μ23 κατέλαβε τις πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου, τις πρωτεύουσες του Βόρειου και του Νότιου Κίβου.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Λικούλια, ο Καμπιλά, «σε συνεννόηση με τη Ρουάντα», επιχείρησε να ανατρέψει πραξικοπηματικά τον πρόεδρο Φέλιξ Τσισεκέντι, ο οποίος τον διαδέχτηκε το 2019, έπειτα από αμφιλεγόμενες εκλογές. Η Κινσάσα τον κατηγορεί ότι σκόπευε να ανατρέψει «το εν ισχύ συνταγματικό καθεστώς» με τη βοήθεια κυρίως του Κορνέιγ Νανγκάα, του προέδρου της Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (CENI) στις προεδρικές εκλογές του 2018 και ότι στη συνέχεια, το 2023, συντάχθηκε με το Μ23 και έγινε ο εκπρόσωπος του πολιτικού βραχίονά του, της Συμμαχίας του Ποταμού Κονγκό (AFC).

Το μορατόριουμ στην εφαρμογή της θανατικής ποινής, που ίσχυε στη ΛΔ του Κονγκό από το 2003, τερματίστηκε το 2024, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία εκτέλεση μέχρι τώρα.