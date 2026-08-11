Η συνεχιζόμενη επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό) έχει προκαλέσει τον θάνατο 2.011 ανθρώπων, μεταξύ συνολικά 4.381 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό τον οποίο δημοσίευσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

Ο απολογισμός αυτός φέρνει κοντά την τρέχουσα επιδημία, η οποία εξαπλώνεται σε περιοχές στο ανατολικό και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας όπου μαίνονται συγκρούσεις, σε αυτήν του 2018-2020, τη φονικότερη μέχρι σήμερα στη ΛΔ Κονγκό με σχεδόν 2.300 νεκρούς μεταξύ 3.500 καταγεγραμμένων νοσούντων.

Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, με καθυστέρηση εβδομάδων, κατά τις εκτιμήσεις ειδικών, η 17η επιδημία του Έμπολα στη χώρα, η οποία θεωρείται ήδη η πιο σημαντική στην ιστορία της και θα μπορούσε “να γίνει η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο”, σύμφωνα με την Σάνια Νίσταρ, τη διευθύντρια της Συμμαχίας για τα εμβόλια Gavi.

Το ποσοστό θνησιμότητας της τρέχουσας έξαρσης υπολογίζεται σε 45,9% από τις υγειονομικές αρχές της ΛΔ Κονγκό.

Οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συνέστησαν την Παρασκευή να αποτιμηθεί σε κλινική δοκιμή το εμβόλιο Ervebo, το μόνο κατά του Έμπολα που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, ελλείψει συγκεκριμένου εμβολίου κατά του στελέχους Μπουντιμπουγκιό που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους χαιρέτισε στο X “τα καλά νέα”.