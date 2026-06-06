Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα αυξήθηκαν ραγδαία στα 452, μετά την καταγραφή 71 νέων περιστατικών μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο. Μέχρι στιγμής, οι κυβερνητικές αρχές της χώρας έχουν επιβεβαιώσει 82 θανάτους.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις των αμερικανικών αρχών

Τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης, η τρέχουσα επιδημία, η οποία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo), ενδέχεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Αν δεν ληφθούν άμεσα και δυναμικά μέτρα δημόσιας υγείας, η έξαρση απειλεί να ξεπεράσει σε μέγεθος τη φονική επιδημία της περιόδου 2014-2016 στη Δυτική Αφρική.

Ο Τζέισον Άσερ, Διευθυντής του Κέντρου Προβλέψεων και Ανάλυσης Εξελίξεων των CDC, προειδοποίησε ότι αν απομονωθεί μόνο ένας μικρός αριθμός ασθενών, η τρέχουσα έξαρση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία.

«Οι εκθέσεις που δώσαμε στη δημοσιότητα αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην κινητοποίηση και τη συγκέντρωση οικονομικών και υγειονομικών πόρων από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Δρ Σατίς Πιλάι, επικεφαλής διαχείρισης της επιδημίας στα CDC.

Οικονομική ενίσχυση από τις ΗΠΑ και μέτρα πρόληψης

Ανταποκρινόμενο στην κρίση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την αύξηση της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας κατά 38 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του ιού πάνω από τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και δεν διευκρινίστηκε η ακριβής κατανομή των κονδυλίων, υπογραμμίστηκε η στενή συνεργασία της Ουάσινγκτον με τα CDC και τις τοπικές αρχές της ΛΔ του Κονγκό και της Ουγκάντας.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι οι Αμερικανοί πολίτες που έχουν εκτεθεί στον ιό αλλά παραμένουν ασυμπτωματικοί, θα μεταφέρονται προληπτικά για καραντίνα στην Κένυα, σε μια ειδική εγκατάσταση που κατασκευάζεται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ