Η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 400 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων χθες Πέμπτη, συνεχίζει να εξαπλώνεται, με κρούσμα να επιβεβαιώνεται πρόσφατα στην Κισαγκανί, μεγαλούπολη στο βορειανατολικό τμήμα της πελώριας αφρικανικής χώρας, σχεδόν 600 χιλιόμετρα από την εστία της κρίσης.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος έχει κηρύξει κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος, ανακοίνωσε χθες πως άρχισε κλινική δοκιμή θεραπείας.

Η 17η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που κηρύχτηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία μέχρι σήμερα.

Ο ιός Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με ΠΟΥ. Στη ΛΔ Κονγκό, η πιο φονική επιδημία είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

«Η κλινική δοκιμή δύο θεραπειών άρχισε με τη στρατολόγηση του πρώτου ασθενούς» εθελοντή, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Συνολικά έως χθες είχαν καταγραφεί 438 θάνατοι επί συνόλου 1.406 κρουσμάτων, με τον δείκτη θνητότητας να φτάνει το 31,2%, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας (INSP) της ΛΔ Κονγκό. Η εστία της κρίσης –το πραγματικό μέγεθος της οποίας είναι ακόμη δύσκολο να αποτιμηθεί– βρίσκεται στην επαρχία Ιτουρί, που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα, και στις κοντινές επαρχίες Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου.

Στην Ουγκάντα, έχουν ανακοινωθεί 20 κρούσματα, ανάμεσά τους δύο θανατηφόρα. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα κρούσμα από την 21η Ιουνίου, όμως την Τρίτη εντοπίστηκε κρούσμα του αιμορραγικού πυρετού Μάρμπουργκ, παρόμοιου με τον Έμπολα, επισήμανε ο ΠΟΥ χθες.

«Οι επιδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα», τόνισε χθες ο πρόεδρος της ΛΔ Κονγκό, ο Φελίξ Τσισεκέντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κινσάσα στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα.

«Η διασυνοριακή υγειονομική συνεργασία δεν είναι επιλογή, είναι στρατηγική ανάγκη», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους της κεντρικής Αφρικής που γειτονεύει με εννιά αφρικανικές χώρες.

«Φυγή»

«Όταν μια αδελφή χώρα χρειάζεται βοήθεια, ανταποκρινόμαστε στην έκκλησή της», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νότας Αφρικής, τονίζοντας πως εταίροι και σύμμαχοι έχουν συγκεντρώσει 1,5 δισεκ. δολάρια για την υποστήριξη της υγειονομικής αντίδρασης στη ΛΔ Κονγκό, από τα οποία 100 εκατ. αφρικανικές κυβερνήσεις.

Η επιδημία, που δεν έχει ακόμη φτάσει στην κορύφωση και εκδηλώθηκε καθώς πολλές ΜΚΟ είναι αντιμέτωπες με γενική μείωση της χρηματοδότησης για διεθνή βοήθεια, ενδέχεται να κοστίσει έως και 3,6 δισεκ. δολάρια στην αφρικανική ήπειρο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά).

Στην Κισαγκανί, πόλη με 1,5 εκατ. κατοίκους, πρωτεύουσα της επαρχίας Τσοπό, εργαστηριακή εξέταση στο πτώμα 24χρονης είχε θετικό αποτέλεσμα, τόνισε το INSP.

«Το πτώμα της θανούσας μεταφέρθηκε μυστικά με μοτοσικλέτα στην Κισαγκανί» από την περιοχή Νια Νια της Ιτουρί, που γειτονεύει με την Τσοπό και απέχει περίπου 350 χιλιόμετρα, εξήγησαν οι υγειονομικές αρχές.

Τα πτώματα θυμάτων του Έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματικά. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ιός μεταδίδεται σε κηδείες.

Άλλος θάνατος και ένα κρούσμα αναφέρθηκαν στην αρχή της εβδομάδας στην επαρχία Άνω Ουελέ, που γειτονεύει με την Ιτουρί. Το πρόσωπο που μολύνθηκε, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε προχωρήσει σε «φυγή» από τη Νια Νια.

«Business»

Στο επίκεντρο της επιδημίας, το υγειονομικό προσωπικό και τα στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσουν διαπιστώνουν γενικευμένη δυσπιστία του πληθυσμού. Την Τετάρτη, πυρπολήθηκε κέντρο θεραπείας του Έμπολα, που διαχειρίζονταν οι τοπικές υγειονομικές αρχές στην περιοχή Νια Νια, ανέφεραν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου εκεί.

Επτά άνθρωποι, ύποπτα κρούσματα σε απομόνωση, τράπηκαν σε φυγή, ανέφερε ο Δρ. Ζοζέφ Πεμανακί, αρχίατρος στη ζώνη.

Στο κέντρο βρίσκονταν δύο πτώματα ανθρώπων που πιθανόν πέθαναν από τον ιό. «Ομάδα νεαρών εναντιωνόταν» στην υγειονομική ταφή τους και ήθελε να πάρει τα πτώματα, εξήγησε, καθώς έκρινε πως «οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν πεθάνει από Έμπολα και ότι η ασθένεια αυτή είναι ‘business’», δεν αποτελεί παρά αμφίβολη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αστυνομία επενέβη ανοίγοντας πυρ προειδοποιητικά.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν το κέντρο θεραπείας.

Αστυνομικός έχασε τη ζωή του όταν «τον λίντσαραν διαδηλωτές» και δύο νέοι «τραυματίστηκαν σοβαρά», είπε ο Ματαντί Μουγιαπαντί, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή.

Οι νεαροί πήραν τα πτώματα από το κέντρο θεραπείας. Αυτό σημαίνει πως εγείρεται «μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης», προειδοποίησε ο αρχίατρος.

Έχουν αναφερθεί αρκετά ακόμη επεισόδια τέτοιας φύσης από την εκδήλωση της επιδημίας, που επιβραδύνουν την αντίδραση των υγειονομικών αρχών, η οποία αντιμετώπιζε ήδη μεγάλες δυσκολίες.

Στις δομές υγείας της Ιτουρί λείπουν εξοπλισμός και υλικό που έχουν απόλυτη ανάγκη, από μέσα ατομικής προστασίας ως χλωρίνη. Και τα κέντρα θεραπείας είναι πλέον όλα κορεσμένα (πληρότητα 138%), σύμφωνα με το INSP.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP