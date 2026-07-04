Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 1.502, 473 από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι υγειονομικές αρχές.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, προχθές Πέμπτη, έκανε λόγο για 438 κρούσματα επί συνόλου 1.406 κρουσμάτων.

Οι ασθενείς έχουν εντοπιστεί στις ανατολικές επαρχίες Ιτουρί –που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα–, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, διευκρίνισαν οι Αρχές.

Η τρέχουσα επιδημία, η οποία κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, αποδίδεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα θεραπεία, αν και αυτή την εβδομάδα άρχισαν δύο κλινικές δοκιμές, ούτε εμβόλιο, και δεν θεωρείται ακόμη πως έχει φτάσει στην κορύφωσή της, ενώ η πραγματική έκτασή της δεν είναι μέχρι στιγμής σαφής, με φόντο τη δυσπιστία του πληθυσμού και τη χρόνια αστάθεια στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί.

Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο αντίθετα υπάρχει εμβόλιο. Είναι η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής με περίπου 100 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι υγειονομικές αρχές στην Κινσάσα εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί, προτού κηρυχτεί η επιδημία.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας που προκαλεί να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Στη ΛΔ Κονγκό, η πιο φονική επιδημία είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters