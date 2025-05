Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες σε ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στις όχθες της λίμνης Τανγκανίκα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανέφεραν το Σάββατο τοπικές πηγές.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Σάμι Καλόντζι, ο κυβερνήτης της περιοχής Φίζι, είπε ότι το χωριό που βρίσκεται στην περιφέρειά του μετρά τουλάχιστον 104 νεκρούς και «τεράστιες υλικές ζημιές». Οι κάτοικοι του χωριού Κασάμπα, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία του Νότιου Κίβου, «πιάστηκαν στον ύπνο» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, είπε από την πλευρά του άλλος αξιωματούχος, ο Μπερνάρ Ακίλι, ο επικεφαλής του τομέα της Ενγκάντζα.

Σύμφωνα με τον Ακίλι, από τις καταρρακτώδεις βροχές υπερχείλισε ο ποταμός Κασάμπα και τα νερά του παρέσυραν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους, «μεγάλες πέτρες, δέντρα και λάσπη, ισοπεδώνοντας τις κατοικίες στις όχθες της λίμνης».

Flash Flood Devastates Kasaba, DR Congo

Date: May 10, 2025

A tragic flash flood hit the village of Kasaba in Fizi, South Kivu, Congo, after the Biyeka River burst its banks.

– 47 children have been confirmed dead.

– Over 70 total fatalities reported so far pic.twitter.com/pL2wZsfnqr

