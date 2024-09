Τουλάχιστον 129 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 24 εξ αυτών από σφαίρες, κατά τη διάρκεια απόπειρας απόδρασης —οι περιστάσεις της οποίας παραμένουν ως αυτό το στάδιο μάλλον ασαφείς— τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη μεγαλύτερη φυλακή της ΛΔ Κονγκό, στην πρωτεύουσα Κινσάσα, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

«Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων είναι 129 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων 24 από σφαίρες, έπειτα από προειδοποιήσεις», ενημέρωσε τον Τύπο ο Ζακμέν Σαμπανί, ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο Σαμπανί έκανε επίσης λόγο για 59 τραυματίες, στους οποίους προσφέρεται η «προσήκουσα» ιατρική περίθαλψη.

Η φυλακή Μακαλά, η μεγαλύτερη της αχανούς χώρας της κεντρικής Αφρικής, είναι διαβόητη διότι έχει πάγια πλεονάζοντα αριθμό εγκλείστων: μετρά δεκαπλάσιους κρατούμενους (14.000 ως 15.000) από την ονομαστική χωρητικότητά της (1.500 θέσεις), κατά επίσημες στατιστικές.

Περί τις 02:00 το πρωί της Δευτέρας, άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί μέσα στη φυλακή, σύμφωνα με περίοικους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο. Συνέχισαν να ακούγονται πυρά για ατελείωτες ώρες στη λαϊκή συνοικία της πρωτεύουσας όπου βρίσκεται το κέντρο κράτησης, κατά τις μαρτυρίες τους.

This is the aftermath of what the Democratic Republic of Congo’s government says was an attempted prison break in which at least 129 people died. The incident occurred in the early hours of Monday morning at the Makala central prison in the capital Kinshasa. (Reuters) pic.twitter.com/SFrtNceTvh

— VOA Africa (@VOAAfrica) September 3, 2024