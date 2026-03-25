Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», το Ιράν ισχυρίζεται ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στενά του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση προκύπτει μετά τη σημερινή (25/03) δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, «ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται «αυτή τη στιγμή» με «τους κατάλληλους ανθρώπους» για την επίτευξη συμφωνίας, αναφερόμενος σε «ένα πολύ μεγάλο δώρο» από το Ιράν που σχετίζεται με τους υδρογονάνθρακες.

Το Ιράν δήλωσε αργότερα την ίδια ημέρα, ότι «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

«Μη εχθρικά σκάφη μπορούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχουν ή δεν υποστηρίζουν πράξεις επιθετικότητας κατά του Ιράν και συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και προστασίας, να επωφελούνται από την ασφαλή διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις αρμόδιες Αρχές », αναφέρει η δήλωση.