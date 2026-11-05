Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή των διαδηλωτών στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πέμπτης (5/11) στη Γαλλία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της CGT, που δημοσιεύει η Le Monde, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν σχεδόν 1,6 εκατομμύριο άτομα, εκ των οποίων τα 350.000 στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των πολιτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις ενάντια στην ακρίβεια σε ολόκληρη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, ανήλθε στους 600.000 έως τις 17:00 (16:00 GMT) της Πέμπτης.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι Αρχές είχαν προβεί σε μια πρώτη εκτίμηση, υπολογίζοντας τη συμμετοχή σε 270.000 άτομα. Ο εν λόγω αριθμός αφορούσε αποκλειστικά τις 180 διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην υπόλοιπη επικράτεια, εξαιρώντας από τον υπολογισμό την παρουσία των διαδηλωτών στη γαλλική πρωτεύουσα.

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