Πυροβολισμοί εξ επαφής στις διαδηλώσεις, υπόστεγα γεμάτα πτώματα, πανταχού παρούσες δυνάμεις της τάξης: πολλές μαρτυρίες που συγκέντρωσε η εφημερίδα «Le Monde» επιβεβαιώνουν την άνευ προηγουμένου βία, που χρησιμοποίησαν οι Αρχές για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ο Kiarash δεν έχει κοιμηθεί παρά μόνο λίγες ώρες από το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου. Στο μυαλό του, αντηχεί ακόμα ο θόρυβος των τριών σωμάτων που έπεσαν γύρω του κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στην Τεχεράνη: «Ήμουν στην πλατεία Kadj (βορειοδυτικά). Φωνάζαμε: “Θάνατος στον Αλί Χαμενεΐ”. Είδα μια γυναίκα με τσαντόρ να περνάει. Τότε άκουσα: “Τοκ. Τοκ”. Ένας άντρας έπεσε στο έδαφος δίπλα μου. Η γυναίκα με το τσαντόρ προχώρησε. Είδα το πιστόλι της με σιγαστήρα. “Τοκ. Τοκ”. Μια σφαίρα στο κεφάλι. Μια σφαίρα στα πόδια. Έπεσε ένα δεύτερο σώμα, μετά ένα τρίτο. Φώναξα: “Πιάστε την! Πυροβολεί τους ανθρώπους!”. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά γυναίκα ή άνδρας μεταμφιεσμένος με τσαντόρ. Έφυγε τρέχοντας και την έχασα από τα μάτια μου μέσα στο πλήθος».

Ο Kiarash (που προτιμά να μην αποκαλύψει το επώνυμό του) βρισκόταν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος διαμαρτυριών. Επέστρεψε στην Ευρώπη την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, και μαρτυρά την άνευ προηγουμένου έκταση της καταστολής που ασκεί η Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει διακοπεί από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency, μια οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 2.571 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, εκ των οποίων περίπου 100 ανήκαν στις δυνάμεις της τάξης.

Ο απολογισμός αυτός υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν των διαφόρων κυμάτων διαμαρτυριών που εμφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο Ιράν. Και παραμένει αναμφίβολα πολύ υποτιμημένος, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που προέρχονται από τη χώρα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, οι υποθέσεις των συλληφθέντων στα επεισόδια εκδικάζονται με συνοπτικές διαδικασίες, την ώρα που το καθεστώς έχει χαρακτηρίσει τους συγκεκριμένους ως «ταραξίες», «βάνδαλους» και «υποκινούμενους από ξένες δυνάμεις». Οι οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται μαζική χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα.

Σαουδική Αραβία προς ΗΠΑ: Οι επιθέσεις κατά του Ιράν πρέπει να είναι στοχευμένες, αντί να επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος

Η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί τους συμμάχους της ότι μια αναποτελεσματική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα εξυπηρετούσε το ιρανικό καθεστώς στην καταστολή των διαδηλώσεων που παρατηρούνται σε ολόκληρη τη χώρα, και συμβουλεύει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιλέξει περιορισμένες, στοχευμένες στρατιωτικές επιθέσεις και άλλες ενέργειες κατά της ιρανικής καταστολής, όπως δήλωσε πηγή της Σαουδικής βασιλικής οικογένειας στο N12 την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου.

Μια αλόγιστη κίνηση θα μπορούσε να επιτύχει το αντίθετο από οποιονδήποτε δηλωμένο στόχο, παίζοντας το παιχνίδι του καθεστώτος, προειδοποίησε η πηγή, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Το καθεστώς θέλει “συμβολισμούς” για να μετριάσει τις εκτεταμένες αντι-καθεστωτικές αναταραχές, ενισχύοντας την αφήγηση ότι οι διαμαρτυρίες υποστηρίζονται από ξένους και ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις “συνωμοτούν” κατά της ιρανικής κυριαρχίας», διευκρίνισε.

Ωστόσο, κατά την άποψή του, οι περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ανώτερων στελεχών είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουν αποδεκτές από τον ιρανικό λαό.

«Θα ήταν μια επιχείρηση διάσωσης για αυτούς από την καταστολή και δεν θα την έβλεπαν ως αρνητική ξένη παρέμβαση, αλλά ως θετική ξένη επέμβαση που σέβεται την ανεξαρτησία τους», διευκρίνισε.

Με πληροφορίες από Le Monde και Jerusalem Post