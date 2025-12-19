Λευκά Χριστούγεννα στην Σαουδική Αραβία; Κι όμως. Τις τελευταίες ώρες, βίντεο με χιονοπτώσεις στους μεγάλους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας κάνουν το γύρο του διαδικτύου και προκαλούν έκπληξη σε όλους, με την απρόσμενη εξέλιξη του καιρού.

Μια περίοδος συστημάτων χαμηλής πίεσης πάνω από τη Μέση Ανατολή έφερε έντονες βροχοπτώσεις την τελευταία εβδομάδα και από χθες άρχισαν και τα χιόνια στην Αραβική έρημο.

 

Οι Σαουδάραβες είναι κυριολεκτικά έκπληκτοι με την εξέλιξη του καιρού ενώ μερικοί βγήκαν και χόρεψαν στο χιόνι, διασκεδάζοντας το απρόσμενο τοπίο.

