Λευκά Χριστούγεννα στην Σαουδική Αραβία; Κι όμως. Τις τελευταίες ώρες, βίντεο με χιονοπτώσεις στους μεγάλους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας κάνουν το γύρο του διαδικτύου και προκαλούν έκπληξη σε όλους, με την απρόσμενη εξέλιξη του καιρού.
Snow blanketed Saudi Arabia this week, transforming the usually rugged, desert-framed mountains into a winter landscape.pic.twitter.com/0lMIazJe9b
— Massimo (@Rainmaker1973) December 19, 2025
Truck Overturned Due to the Force of the Storm That Hit Harad Road in the Eastern Region of Saudi Arabia on the Border with the UAE
Saudi Arabia 🇸🇦🚨
18-12-2025 pic.twitter.com/goXab9NoZ3
— Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 18, 2025
A severe storm is sweeping through the city of Jubail in Saudi Arabia امطار الجبيل#SaudiArabia #أمطار_الرياض #Jubail #heavyrain #rain #weather pic.twitter.com/7MqeDzT63P
— mishikasingh (@mishika_singh) December 16, 2025
Μια περίοδος συστημάτων χαμηλής πίεσης πάνω από τη Μέση Ανατολή έφερε έντονες βροχοπτώσεις την τελευταία εβδομάδα και από χθες άρχισαν και τα χιόνια στην Αραβική έρημο.
It’s cold…. everywhere !
News crew captures storm that blanketed Jabal Al Lawz in the northwestern region of #Tabuk in #Saudi Arabia with snow. ❄️ https://t.co/N3l20RwiIc
— Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) December 18, 2025
❄️ Snow in Saudi Arabia
pic.twitter.com/gIncbluMFu
— 𝙰𝙻𝙿𝙷𝙰 👑 (@KingofJeruzalem) December 19, 2025
Οι Σαουδάραβες είναι κυριολεκτικά έκπληκτοι με την εξέλιξη του καιρού ενώ μερικοί βγήκαν και χόρεψαν στο χιόνι, διασκεδάζοντας το απρόσμενο τοπίο.
The Saudis are celebrating the snow that fell in the last 24 hours in the area of the city of Tabuk in northern Saudi Arabia pic.twitter.com/xTHhUAHn1E
— Dr. Fundji Benedict (@Fundji3) December 18, 2025