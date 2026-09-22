Μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα της φύσης παρακολούθησαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λουόμενοι στην παραλία Great Point Beach στο Ναντάκετ της Μασαχουσέτης. Γύρω στις 10:30 το πρωί, ένα ζευγάρι που περπατούσε κατά μήκος της ακτής παρατήρησε μια φώκια να βγαίνει εσπευσμένα από τη θάλασσα.

Ελάχιστες στιγμές αργότερα, η εμφανής παρουσία των πτερυγίων ενός μεγάλου λευκού καρχαρία στην επιφάνεια του νερού κατέστησε σαφές ότι το θαλάσσιο θηλαστικό βρισκόταν σε θανάσιμο κίνδυνο.

Το οπτικό υλικό που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας και μόνιμη κάτοικος της περιοχής, αποτυπώνει τη στιγμιαία μάχη και στη συνέχεια την καταβρόχθιση της φώκιας από τον καρχαρία, μόλις λίγα μέτρα από την άμμο.

Σε κοντινή απόσταση, μια δεύτερη φώκια παρακολουθούσε, ανήμπορη να αντιδράσει, πριν αποπειραθεί να προσεγγίσει ξανά το νερό, προκαλώντας τις αγωνιώδεις εκκλήσεις της γυναίκας που βιντεοσκοπούσε, να παραμείνει στην ασφάλεια της στεριάς. Η ίδια παρομοίασε την πιθανότητα να γίνει μάρτυρας ενός τέτοιου περιστατικού με το να κερδίσει το λαχείο, τονίζοντας πως δεν είχε αντικρίσει ποτέ ξανά κάτι ανάλογο στα χρονικά της ζωής της στο νησί.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στους παρευρισκόμενους, οι ειδικοί επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, εξήγησαν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική, καθώς οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες διασχίζουν τακτικά τα νερά του Ναντάκετ κατά τις μεταναστευτικές τους διαδρομές.

Καθώς οι φώκιες αποτελούν το βασικό συστατικό της διατροφής τους, η παρουσία τους στην παραλία Great Point συνιστά μια φυσική πηγή τροφής και όχι ένδειξη αλλόκοτης ή επικίνδυνης συμπεριφοράς.