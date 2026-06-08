Μια μοναδική και ιστορικής σημασίας συνάντηση έζησαν μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης Healthy Seas, καθώς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στα βάθη της Μεσογείου.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, οι δύτες βρίσκονταν σε αποστολή για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών από ένα ναυάγιο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία, όταν ξαφνικά μπροστά τους εμφανίστηκε ο κορυφαίος αυτός θαλάσσιος θηρευτής.

Τα οπτικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε η ομάδα θεωρούνται πολύτιμα για την επιστημονική κοινότητα, καθώς αποτελούν τα πρώτα πλάνα στην ιστορία που καταγράφουν το συγκεκριμένο είδος στην πλήρη ωριμότητά του μέσα στο φυσικό του περιβάλλον στη μεσογειακή λεκάνη.

Οι λευκοί καρχαρίες απαντώνται συνήθως σε εύκρατα και υποτροπικά παράκτια ύδατα, ιδιαίτερα στον βορειοανατολικό Ειρηνικό, τη νότια Αφρική και την Ωκεανία. Ωστόσο, φαίνεται ότι το είδος περιπλανιέται πλέον και στις θάλασσες ανοιχτά των ευρωπαϊκών ακτών.

«Στατιστικά, είναι πολύ πιο πιθανό να κερδίσεις το τζάκποτ στο λαχείο, παρά να συναντήσεις ένα τόσο εμβληματικό ζώο κάτω από το νερό», δήλωσε ο Derk Remmers, ο δύτης που βιντεοσκόπησε τη συνάντηση.

«Περνάς δεκαετίες κάνοντας καταδύσεις σε ναυάγια και απομακρύνοντας δίχτυα-φαντάσματα, αλλά τίποτα δεν σε προετοιμάζει για μια τέτοια στιγμή. Μια στενή επαφή με έναν καρχαρία στα ανοιχτά των ακτών της Μεσογείου είναι κάτι τρελό, κι όμως εμείς συνεχίσαμε το καταδυτικό μας πλάνο για να απομακρύνουμε τα δίχτυα από το ναυάγιο, επειδή αυτή η στιγμή απέδειξε με απερίφραστο τρόπο τη σημασία του έργου μας», πρόσθεσε.