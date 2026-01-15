H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, πως το Ιράν σταμάτησε 800 εκτελέσεις διαδηλωτών που είχαν αρχικά προβλεφθεί να γίνουν την Τετάρτη και επισήμανε πως «όλες οι επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι της αμερικανικής πλευράς.

Η Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχέρανη για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων.

Επιβεβαίωσε επίσης πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως γράφουν οι New York Times, του ζήτησε να μην επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.

Το ίντερνετ παραμένει κομμένο εδώ και μία εβδομάδα στο Ιράν

Την ίδια ώρα, η διακοπή του ίντερνετ, που επιβλήθηκε την 8η Ιανουαρίου στο Ιράν, διαρκεί ήδη μία εβδομάδα, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, το Ιράν βυθίστηκε στο ψηφιακό σκοτάδι, όταν οι Αρχές του μπλόκαραν το ίντερνετ σε ολόκληρη τη χώρα», γράφει η ΜΚΟ στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ψηφιακό μπλακάουτ στοχεύει να αποκρύψει το πραγματικό εύρος της καταστολής.