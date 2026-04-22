Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκείνος που «τελικά θα υπαγορεύσει πότε θα λήξει η παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, διαμέσου της εκπροσώπου Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος δεν έχει θέσει μια σταθερή προθεσμία, όπως είδα να αναφέρεται σε ορισμένα ρεπορτάζ σήμερα… Γνωρίζω ότι υπήρξαν αναφορές από ανώνυμες πηγές που έκαναν λόγο για ένα χρονικό περιθώριο τριών έως πέντε ημερών. Αυτό δεν αληθεύει», επισήμανε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου, του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός ηγέτης αναμένει μια «ενιαία απάντηση» από τους ηγέτες του Ιράν σχετικά με τους όρους των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία, πρόσθεσε η ίδια.

Εν συνεχεία, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Κατελήφθη από τις ιρανικές δυνάμεις το ελληνικό πλοίο «Epaminondas»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ελληνικής κτήσης πλοίου «Epaminondas», η Technomar Shipping Inc., γνωστοποιεί ότι έχει το φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις. Παράλληλα επισημάνει ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Επίσης η εταιρεία γνωστοποιεί πως διατηρεί στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της περιοχής και προτεραιότητα της παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος του πλοίου.

Η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.

«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».

