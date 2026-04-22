Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκείνος που «τελικά θα υπαγορεύσει πότε θα λήξει η παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, διαμέσου της εκπροσώπου Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ.
«Ο πρόεδρος δεν έχει θέσει μια σταθερή προθεσμία, όπως είδα να αναφέρεται σε ορισμένα ρεπορτάζ σήμερα… Γνωρίζω ότι υπήρξαν αναφορές από ανώνυμες πηγές που έκαναν λόγο για ένα χρονικό περιθώριο τριών έως πέντε ημερών. Αυτό δεν αληθεύει», επισήμανε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου, του Λευκού Οίκου.
Ο Αμερικανός ηγέτης αναμένει μια «ενιαία απάντηση» από τους ηγέτες του Ιράν σχετικά με τους όρους των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία, πρόσθεσε η ίδια.
Εν συνεχεία, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.
Κατελήφθη από τις ιρανικές δυνάμεις το ελληνικό πλοίο «Epaminondas»
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ελληνικής κτήσης πλοίου «Epaminondas», η Technomar Shipping Inc., γνωστοποιεί ότι έχει το φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις. Παράλληλα επισημάνει ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.
Επίσης η εταιρεία γνωστοποιεί πως διατηρεί στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της περιοχής και προτεραιότητα της παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος του πλοίου.
Η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.
«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.
Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.
Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.
Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.
Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.
Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.
Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».
WSJ: «Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να διαλύσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές»
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν την παράδοση δολαρίων στη Βαγδάτη, όπως και προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αναγκάσουν το Ιράκ να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές τις οποίες κατηγορούν για πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.
Η Wall Street Journal, επικαλούμενη επίσημες ιρακινές και αμερικανικές πηγές, έγραψε το βράδυ της Τρίτης ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου, την παράδοση με εμπορευματικό αεροπλάνο περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά από τις πωλήσεις ιρακινού πετρελαίου.
Λίβανος: Τρεις νεκροί, εκ των οποίων μια δημοσιογράφος, από ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη (22/4) σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοινότητα Αλ Ταϊρί του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, παρότι παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία. Μεταξύ των νεκρών είναι μια Λιβανέζα δημοσιογράφος, ενώ μια συνάδελφός της τραυματίστηκε.
Οι δύο δημοσιογράφοι, η Αμάλ Χαλίλ και η Ζέιναμπ Φάρατζ, αναζήτησαν καταφύγιο σε κτίριο, το οποίο επλήγη ακολούθως από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Όταν διασώστες του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν στη βομβαρδισμένη περιοχή, δέχθηκαν ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Φάρατζ διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, έπειτα από λίγες ώρες η Χαλίλ εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα. Ο θάνατος της δημοσιογράφου επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Al Akhbar στην οποία εργαζόταν.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως επλήγησαν οχήματα και ένα «κτίριο στο οποίο κατέφυγαν τρομοκράτες». Διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν ασθενοφόρα με διασώστες να φθάσουν στο σημείο και ότι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.
Ιταλία: Θα στείλει πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της στα Στενά του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κυβέρνηση της Ρώμης προτίθεται να στείλει μέχρι και πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της στα Στενά του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για δυο ναρκαλιευτικά, μια συνοδευτική ναυτική μονάδα, ένα σκάφος το οποίο θα ανεφοδιάζει τα υπόλοιπα πλοία με καύσιμα και, πιθανώς, μια φρεγάτα.
«Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε εμπόλεμη περιοχή, διότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και -κατά συνέπεια- υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κινδύνου», δήλωσε σήμερα (22/4) ο αρχηγός του ιταλικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ναύαρχος Τζουζέπε Μπερούτι Μπεργκότο.
«Το Πολεμικό Ναυτικό μας δεν θα πρέπει να είναι το μόνο που θα προσφέρει την συμβολή του. Οι δραστηριότητές μας στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών αποστολών με σημαντική συμμετοχή. Διότι, με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ανταλλάσσονται πληροφορίες, αυξάνεται η ασφάλεια και αλλά και τα συνολικά μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας», πρόσθεσε ο ναύαρχος Μπερούτι Μπεργκότο.
Washington Post: Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες
Σύμφωνα με έκθεση του Πενταγώνου που παρουσιάστηκε στους βουλευτές κατά τη διάρκεια μιας εμπιστευτικής ενημέρωσης και την οποία επικαλείται η εφημερίδα «The Washington Post», η πλήρης αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει έως και έξι μήνες. Η έκθεση αναφέρει ότι δεν αναμένεται να ξεκινήσει καμία επιχείρηση για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.
Η «Post», αναφέρει ότι μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ενημερώθηκαν την Τρίτη ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει 20 ή περισσότερες νάρκες εντός και γύρω από τα Στενά, μεταξύ των οποίων ορισμένες φέρεται να έχουν τοποθετηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογίας GPS και άλλες από μικρά σκάφη. Η χρονική ακολουθία των γεγονότων φέρεται να προκάλεσε απογοήτευση και στις δύο πλευρές του Κογκρέσου.
