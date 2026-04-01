Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα· ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Αύριο το βράδυ στις 9» (σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), «ο πρόεδρος Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στο έθνος για να δώσει νέες σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το Ιράν», ανέφερε η Λέβιτ.