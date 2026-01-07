«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, αλλά πρώτη επιλογή είναι η διπλωματία» ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, όσον αφορά το θέμα της Γροιλανδίας.

Μια πιθανή αγορά συζητείται ενεργά από τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας σημείωσε επίσης η αξιωματούχος.

«Ο Πρόεδρος έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής και γι’ αυτόν τον λόγο, η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς» διευκρίνισε η Λέβιτ.

«Ο Πρόεδρος, επίσης, κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ» είπε η ίδια.