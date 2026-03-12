Με βιντεοπαιχνίδι παρομοίασε την επιχείρηση «Epic Fury» κατά του Ιράν ο Λευκός Οίκος, μέσα από ανάρτησή του στο Χ.

Με τον τίτλο «Επιχείρηση Επική Οργή» και τη φράση «Undefeated» (ανίκητοι), το βίντεο δείχνει βολές στο κέντρο του στόχου και στιγμιότυπα από το βιντεοπαιχνίδι, που διακόπτονται από βίντεο με ιρανικά αεροσκάφη και τοποθεσίες που εκρήγνυνται.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ο Λευκός Οίκος έχει συχνά αναρτήσει βίντεο στα social media σχετικά με στρατιωτικές επιθέσεις και τις πολιτικές του. Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο λογαριασμός του στο X έχει μοιραστεί επεξεργασμένα βίντεο από τα παιχνίδια Call Of Duty και Top Gun σχετικά με τις επιθέσεις των ΗΠΑ.

Πριν από λίγες μέρες, είχε αναρτήσει και άλλο βίντεο στον λογαριασμό του στο X, στο οποίο είχε χρησιμοποιήσει πλάνα από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, το Grand Theft Auto: San Andreas.