Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ενημέρωσε το Ισραήλ ότι η επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατήσει όμηρο τον διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι αναφορές σημειώνουν ότι, εάν το Ιράν δεν ανταποκριθεί στην 48ωρη προθεσμία που έθεσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών, η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ώστε να δοθεί χρόνος για την αμερικανική επιχείρηση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα, φέρονται να τόνισαν ότι απαιτείται αλλαγή στρατηγικής. «Θα το χρησιμοποιήσουμε για να τους κάνουμε να καταρρεύσουν από μέσα», ανέφεραν, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν το Ιράν από το να κρατά όμηρο τον κόσμο μέσω των Στενών.