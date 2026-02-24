«Η διπλωματία αποτελεί την πρώτη επιλογή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στο Ιράν, ωστόσο ο ίδιος είναι έτοιμος να εγκρίνει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Η πρώτη επιλογή του Προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Όμως, όπως έχει δείξει, είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρο δύναμη του στρατού των ΗΠΑ εάν χρειαστεί», ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ, επισημαίνοντας ότι «ο Πρόεδρος είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσει αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο τα ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου που είναι γνωστά ως «Gang of Eight», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Όπως μετέδωσε το Reuters, η ενημέρωση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ναυτική τους παρουσία κοντά στις ιρανικές ακτές, εν μέσω σεναρίων για πιθανά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στις 19 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δίνει στην Τεχεράνη προθεσμία περίπου 10 έως 15 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας.

Το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί και στην αποψινή ομιλία του Προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.