Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δύο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ.
«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγαγαν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.
This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.
From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.
Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have…
