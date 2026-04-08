Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δύο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ.

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγαγαν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.