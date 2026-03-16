Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ δεν ακυρώνεται, ωστόσο ενδέχεται να μετατεθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, το ενδεχόμενο αναβολής συνδέεται με τις αυξημένες υποχρεώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Όπως ανέφερε, ο Τραμπ παραμένει πλήρως προσηλωμένος στις εξελίξεις που αφορούν τον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το πρόγραμμα της συνάντησης.