Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου: «για αυτήν την εβδομάδα δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καθορισμένο ραντεβού, αποσαφηνίζοντας παράλληλα ότι η απαίτηση περί συζήτησης δεν ισοδυναμεί με άμεση υλοποίηση ταξιδιού.

Σε δημόσια δήλωσή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στο αναθεωρημένο ειρηνευτικό πλαίσιο έχουν ενσωματωθεί «σωστά» σημεία, αλλά παραμένουν «ευαίσθητα ζητήματα» που, όπως τόνισε, θα συζητήσει «προσωπικά» με τον Τραμπ όταν και αν γίνει η συνάντηση

«Επί του παρόντος, μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία, όχι πλέον 28, και πολλά σωστά δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Η ομάδα μας έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις της επ’ αυτού του νέου σχεδίου προτεινόμενων ενεργειών και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Παρά τις πληροφορίες κυρίως από ουκρανικής πλευράς, ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να συζητούν τα κρίσιμα σημεία ενός προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης της διπλωματίας: οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εργάζονται σε ένα «αναμορφωμένο πλαίσιο ειρήνης», ενώ υπάρχουν εντάσεις για σημεία όπως το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Reuters