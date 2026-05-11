Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Ίλον Μασκ της Tesla και τον Τιμ Κουκ της Apple να συνοδεύσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα, όπως μεταδίδει το Bloomberg News, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs ⁠Group, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta Platform είναι επίσης μεταξύ των προσώπων που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στην αποστολή του Αμερικανού Προέδρου για τη Σύνοδό του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Περισσότερα από 12 κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων θα ακολουθήσουν τον Ντ. Τραμπ σε μια επίσκεψη η οποία, όπως ο Αμερικανός Πρόεδρος ελπίζει, θα «ξεκλειδώσει» μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών με το Πεκίνο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Κίνα ανακοίνωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από τη 13η έως τη 15η Μαΐου, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.