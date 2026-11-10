Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη Δευτέρα (9/11) τον διορισμό του Μάικλ ΛοΣάπιο στη θέση του διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

🇺🇸 President Trump sent 22 nominations to the Senate today, including Gregory Todd Butler for the Fifth Circuit, Michael LoSapio to lead CISA, and 6 ambassador picks, including Pakistan and the UAE. One FTC pick was withdrawn. Source: https://t.co/DO7SfguYRN https://t.co/stuSCTU9Rd — White House Wire (@whwire) November 10, 2026

Ο ΛοΣάπιο, επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών στην εταιρεία Palantir Technologies, αναμένεται να διαδεχθεί τον Νικ Άντερσεν, ο οποίος ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού διευθυντή της υπηρεσίας.

The White House said on Monday it has nominated Michael LoSapio to be the director of the US Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. https://t.co/6oUiw6Vu2O — Reuters Legal (@ReutersLegal) November 9, 2026

Σχεδόν 22 μήνες χωρίς επικεφαλής εγκεκριμένο από τη Γερουσία

Η CISA παραμένει χωρίς επικεφαλής που να έχει λάβει την έγκριση της Γερουσίας για σχεδόν 22 μήνες, την ώρα που οι κυβερνοαπειλές, μεταξύ άλλων εκείνες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνονται και δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στους υπεύθυνους για την κυβερνοασφάλεια, τόσο εντός όσο και εκτός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η υπηρεσία έχει την ευθύνη της προστασίας των πολιτικών δικτύων από χάκερ και κατασκόπους. Ωστόσο, το προσωπικό της έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την προεδρία, το 2025.

Οι πρόσφατες παραβιάσεις

Ο διορισμός του ΛοΣάπιο ανακοινώθηκε μετά την αποκάλυψη τριών μεγάλης κλίμακας παραβιάσεων ασφαλείας τους τελευταίους τρεις μήνες, οι οποίες αφορούσαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το FBI και το Πεντάγωνο.

Ο ΛοΣάπιο, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών στην Palantir Technologies, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.