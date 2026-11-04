Μέσω ανάρτησής στην πλατφόρμα Χ, ο Λευκός Οίκος θέλησε να υπενθυμίσει σε όλους τους Αμερικανούς ότι «ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο Πρόεδρός σας», μετά το ηχηρό ράπισμα που δέχθηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το μήνυμα συνοδεύεται από φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συνοφρυωμένο, με σφιγμένες γροθιές, στο Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, σε λιγότερο από δυο ώρες, η ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει καταιγισμό χλευαστικών σχολίων.