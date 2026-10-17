Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έδωσε εντολή να περιοριστεί το στρατιωτικό σύστημα Starshield στην Ουκρανία, αντιδρώντας σε μια πληροφορία του πρακτορείου Reuters σύμφωνα με την οποία μια τέτοια απόφαση προερχόταν από τον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος ουδέποτε έκανε ένα τέτοιο αίτημα», δήλωσε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Reuters, το οποίο δεν αποδίδει την εν λόγω απόφαση συγκεκριμένα στον Αμερικανό πρόεδρο, μετέδωσε ότι από τον Λευκό Οίκο φέρεται να έλαβε την εντολή το Πεντάγωνο να επιβραδύνει τις επιχειρήσεις του Starshield.

Η στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού συστήματος Starlink, το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρία SpaceX του Ίλον Μασκ, χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές δυνάμεις για τις επικοινωνίες στο μέτωπο και την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι ικανότητες σύνδεσης στο δίκτυο Starlink της SpaceX στην Ουκρανία δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη πλήρως, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο ημέρες μετά τη διαμαρτυρία του Κιέβου για περιορισμούς στη χρήση αυτού του κρίσιμης σημασίας συστήματος για τον στρατό του.

Οι περιορισμοί που επισήμαναν την Τετάρτη ουκρανικές πηγές υπονοούσαν ότι το σήμα μεταξύ ενός δορυφόρου και μιας κεραίας διακόπηκε όταν η τελευταία μετακινήθηκε πέραν των περίπου 160 χλμ. την ώρα, περιπλέκοντας ιδιαίτερα τις αποστολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης και ορισμένα πλήγματα μεσαίου βεληνεκούς.

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε επιβράδυνση του Starshield στην Ουκρανία ανήκει στην ευθύνη της αμερικανικής κυβέρνησης και όχι στην ευθύνη της εταιρίας του, SpaceX.

«Κάθε περιορισμός στην ταχύτητα ή στη χρήση αποφασίζεται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον Αμερικανό πρόεδρο», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Η ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ διανύει εδώ και λίγες μέρες μια νέα, οξεία κρίση.

«Είναι πιο δύσκολο να συνεργαστείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη την Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.

Ο Τραμπ επιχειρεί να αποδώσει στην Ουκρανία, και στα πλήγματά της κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, την ευθύνη για την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων η οποία προκλήθηκε κυρίως από τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η άνοδος των τιμών στην αντλία επηρεάζει τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες δεν διαφαίνονται ευνοϊκές για τον Ντόναλντ Τραμπ και το κόμμα του.

Τραμπ: «Δεν ευθυνόμαστε για την απώλεια πρόσβασης της Ουκρανίας στο Starlink»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι ο ίδιος ή ο Ίλον Μασκ ευθύνονται για την απώλεια πρόσβασης της Ουκρανίας στο δορυφορικό σύστημα Starlink.

«Δεν ήμασταν εμείς εκείνοι που ευθύνονται για τον περιορισμό πρόσβασης στο σύστημα Starshield, το στρατιωτικό σκέλος του Starlink», σημείωσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι έχει «καλή σχέση» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ προέβλεψε ότι θα επιτύχει μια συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα με τη Ρωσία και την Κίνα.